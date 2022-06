Beltrame: “Fagioli è pronto per giocarsela in prima squadra. Su Miretti…”

Stefano Beltrame, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di alcuni calciatori del club bianconero. Ecco le sue parole sull'U23 e su Fagioli: "Finalmente un progetto che funziona, la gioventù è essenziale per il futuro delle squadre. Ora ci sarà da raccogliere i frutti, ma su questo sono molto fiducioso. Miretti? E' un bel centrocampista, ma non vederlo impiegato nella finale di Coppa Italia mi ha un po' fatto rimanere male. Ci voleva un po' più di coraggio, perché il ragazzo era in forma e stava bene. Fagioli? Secondo me è pronto a giocarsela, poi toccherà a lui dimostrare. Nella Juve può fare addirittura meglio di quanto fatto con la Cremonese. Ha un anno in più di esperienza, sarebbe giusto concedergli questa possibilità. E poi Allegri, da quanto ricordo è sempre stato innamorato delle sue caratteristiche. Può giocare un po' dappertutto, per me sarebbe un'ottima mezz'ala di inserimento. Il mister, però, lo ha sempre visto bene davanti la difesa. Allegri lo vedeva bene davanti alla difesa, potrebbe essere il nuovo playmaker della Juve".