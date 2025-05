Giuntoli: “Anno difficile, ma possiamo diventare competitivi”

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match con il Venezia.

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, prima del match con il Venezia. Ecco le sue parole a DAZN: “Questa sfida è importante dal punto di vista economico e del prestigio, è una partita fondamentale. Abbiamo passato un anno difficile, ma in mezzo a tanti infortuni è stata un’impresa arrivare fin qui. Ve lo garantisco. Siamo consci del fatto che questa squadra può avere grandi potenzialità e che con qualche ritocco mirato può diventare competitiva”.

Sull’allenatore

“Onestamente l’abbiamo detto fin dall’inizio: vogliamo fare il Mondiale con Tudor e scegliere poi a bocce ferme con calma l’allenatore per la prossima stagione. Siamo però molto contenti del suo lavoro finora. Stiamo parlando con Ajax e Fenerbahce per Rugani e Kostic, abbiamo un numero risicato di giocatori visti i tanti infortuni. Stiamo parlando coi rispettivi club d’appartenenza per Kolo Muani e Renato Veiga, perché per Conceicao siamo già ok. Mercato? Vogliamo fare interventi mirati. Se non andiamo in Champions, la situazione cambia dal punto di vista economico ma il mercato non cambierà”.