Giuntoli: “Il presidente ha fatto un’offerta incredibile a Koulibaly”

Questa sera, dal ritiro del Napoli a Dimaro, hanno parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Al tecnico dei partenopei è stato chiesto se si incatenerebbe per trattenere Kalidou Koulibaly, che è il primo nome della Juventusper sostituire De Ligt. Questa la sua risposta: "So dove si va a parare se già parliamo di mercato, tra Koulibaly, Mertens e Fabian che sono i più chiacchierati. Se saranno sereni e motivati, il Napoli può andare a disputare partite molto importanti, come nello scorso campionato. La società sta facendo delle proposte contrattuali importanti, quindi la nostra volontà è che siano giocatori nostri. Viste le difficoltà che sta passando il calcio, però, non ce la faccio a essere spietato come tanti miei colleghi quando parlano delle loro società. Si tratterà poi di alzare le cifre di queste proposte".