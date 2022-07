Ceccarini: “De Ligt vuole andare via, il Bayern fa sul serio”

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, nel suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato la situazione relativa alla Juventus. Ecco le sue parole: "Dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria ora tutta l’attenzione è concentrata su de Ligt. Il difensore olandese ha espresso il desiderio di andare via e anche per questo non ha preso in considerazione l’ipotesi di rinnovare il contratto in scadenza giugno 2024. La Juventus sta prendendo in considerazione eventuali offerte. La clausola è di 120 milioni di euro e la società bianconera proprio in virtù di ciò punta a monetizzare al massimo. Per cui serve una cifra molto alta. Il Chelsea è molto interessato ma la sua proposta è lontana da quello che si aspettano i bianconeri. E cosi in queste ultime ore sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi Bayern Monaco. Il club tedesco sa che deve avvicinarsi a 90 milioni di euro per avere chances. Intorno a questa cifra l’affare potrebbe decollare. Per sostituirlo Cherubini sta pensando ad alcuni profili. Uno di questi è Milenkovic, che è in uscita dalla Fiorentina, anche se su di lui in vantaggio al momento c’è l’Inter".