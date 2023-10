Juventus, Giuntoli blinda Vlahovic: ma in estate tre club pronti all’asta

Mai come quest’anno, Vlahovic si sente leader di una Juventus e per questo non vede l'ora di tornare in campo a guidare la squadra. Una responsabilità che ha raccolto con entusiasmo e grande attaccamento alla maglia, togliendosi dal mercato nonostante le voci insistenti della scorsa estate. Una fame di riscatto che ha subito convertito in campo a suon di reti, mettendo a segno 4 gol nelle prime sei partite disputate in campionato prima dell’infortunio alla schiena.