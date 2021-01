Giroud: “Voglio il bene del Chelsea. Futuro? Vedremo cosa succederà…”

TORINO- Argomento centrale di casa Juve, in questo momento, è sicuramente il mercato. L’obiettivo della società bianconera è quello di accontentare le richieste fatte da Andrea Pirlo, che nelle ultime settimane ha fatto presente la mancanza di alcuni elementi importanti all’interno della rosa al momento a sua disposizione. Tra i tasselli mancanti c’è certamente un centravanti di livello che possa consentire ad Alvaro Morata, che fin qui è sempre sceso in campo quando possibile, di tirare il fiato e mantenere una buona condizione fisica. Fallito in estate l’assalto a Moise Kean, poi accasatosi al Psg, la Juve ha deciso di andare avanti senza acquistare un attaccante, ma la situazione attuale ha fatto cambiare idea. Diversi i nomi sondati da Fabio Paratici, tra cui anche quello di Olivier Giroud. La punta francese non è al centro dei piani di Frank Lampard al Chelsea e potrebbe decidere di cambiare casacca anche per non perdere la convocazione al prossimo Campionato Europeo. Intervistato dai microfoni di Sky Sports UK, Giroud ha però preferito non esporsi troppo in merito al suo possibile futuro:

"Vedremo poi cosa potrà succedere nei prossimi mesi, al momento penso soltanto a mantenere un'elevata efficienza. Quando purtroppo non scendo in campo il mio unico pensiero è quello di far parte della squadra. Voglio davvero il meglio per questo grande club. Credo davvero che abbiamo la possibilità di sollevare qualche trofeo importante al termine di questa stagione vista la grande squadra che abbiamo a disposizione". Parole che sembrano al momento chiudere all'ipotesi di una partenza ma, se a Giroud non dovesse essere garantito un maggior minutaggio, la situazione potrebbe presto cambiare.