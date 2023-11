Giletti: “Quest’anno vedo la Juve più organizzata e compatta”

Massimo Giletti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TVPlay: "Juve-Inter? Nel calcio si può rivoluzionare qualsiasi pronostico. Nel nostro campionato, in passato, hanno vinto anche squadre che non ti aspettavi. Non sempre il più forte vince. La Juve ha dato un grande contributo all’Inter lasciandogli Marotta, poi Conte e da lì c’è stata la scalata nerazzurra.