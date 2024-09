Gilardino: “Juve? Prima dobbiamo pensare al derby”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della sfida di sabato.

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole in conferenza: “Chi non farà parte del derby sarà Messias, Ekuban, Norton-Cuffy e Malinovskyi. Gli altri sono recuperati. C’è grande fermento per questa partita, grande attesa. Da parte nostra ci dovrà essere e ci deve essere grande lucidità di affrontare questa partita. Grandissima forza, determinazione e spirito di sacrificio. Queste sono le basi che ci hanno contraddistinto sempre e ci dovranno contraddistinguere anche domani dentro partita. Sappiamo che è un derby e si azzera tutto. Si azzerano le categorie, si azzerano qualità tecniche e fisiche. Chi avrà più desiderio di vincere lo farà”.

Su Miretti

“Miretti? Fabio è rientrato da non molto e quindi ci vuole cautela. Ci vuole pazienza per far sì che questo ragazzo arrivi al 100% della condizione. E’ stato a lungo fuori, mi auguro che possa far parte per qualche minuto della partita per poi averlo in quella successiva. Il match con la Juve? Io penso alla gara di domani sera, poi da mezzanotte penseremo a quella successiva. In questi giorni con lo staff abbiamo cercato di trasmettere concetti chiari e concreti alla squadra. Dobbiamo avere grandissima lucidità, mantenere agonismo ma anche quella giusta calma e pazienza che ci dovrà contraddistinguere nella gara di domani. Bisognerà capire i tempi della gara”.