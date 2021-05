Giggs: “Cr7 uno dei migliori al mondo, ma quanti calcioni prendeva a Manchester…”

Le parole dell'ex compagno di Cr7

redazionejuvenews

In casa Juventussi lavora per migliorare la rosa in vista della prossima stagione, la prima dal ritorno di Massimiliano Allegri in panchinaal posto di Andrea Pirlo. La rosa bianconera, a breve, potrebbe perdere Cristiano Ronaldo, autore di 101 gol in tre stagioni all'ombra della Mole e capocannoniere dell'ultimo campionato con 29 gol messi a segno. Cr7, secondo le voci che rimbalzano in questi giorni, considererebbe giunta al termine la sua avventura italiana e sarebbe in cerca di una nuova avventura.

La prossima sfida potrebbe riportarlo in quel di Manchester, sponda United, club in cui il fenomeno portoghese ha iniziato a segnalarsi come uno dei migliori calciatori di sempre, vincendo anche il suo primo pallone d'oro nel 2008. Dalle parti dell'Old Trafford aspettano a braccia aperte il ritorno di uno degli idoli dell'ultimo ventennio. Intervistato dai microfoni di Soccer AM, il suo ex compagno e capitano Ryan Giggs ha così raccontato i primi tempi in Inghilterra del giovane Cristiano Ronaldo:

"Cristiano era quello che più di tutti esagerava con i giochetti, assolutamente. Quando è arrivato al Manchester United probabilmente faceva un po' troppi giochini in campo e segnava molto poco. Ma anche quando ha smesso di cercare di farsi vedere e ha cominciato a vedere la porta e a far segnare i compagni, aveva ancora quella capacità di accendersi improvvisamente. Era molto giovane quando è arrivato allo United, aveva appena 18 anni compiuti e ancora tanto da imparare per diventare un campione. Ed è capitato...in una scuola molto dura. Come ho già detto prima, faceva un po' troppi giochini, ma spesso se teneva troppo il pallone senza passarlo si prendeva dei bei calcioni in allenamento. Per questo motivo è stato costretto a crescere molto in fretta. E lui di sicuro lo ha fatto, diventando uno dei migliori calciatori al mondo"