Georgina risponde ad un tifoso: “Cristiano resta alla Juve”

La compagna del portoghese ha risposto ad un tifoso che gli ha chiesto del futuro di Cristiano

In casa Juve regna l'enstusiasmo dopo la qualificazione alla prossima Champions League, ottenuta in extremis all'ultima giornata di campionato. Ma l'euforia maggiore è stata provocata dal ritorno sotto la Mole di Massimiliano Allegri, sempre osannato e mai dimenticato da tutti i tifosi juventini che, ora sognano un mercato infuocato. I nomi che circolano sono molti e tutti di rilievo, ma bisognerà anche capire chi saranno i candidati a fare le valigie e lasciare Torino. Ed é proprio qui che tutta la felicità del popolo bianconero potrebbe affievolirsi nello stesso modo e nello stesso lasso di tempo in cui è arrivata. Gia, perche é noto a tutti che uno che rischia seriamente di lasciare l'Italia é il 5 volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo, il quale ha fortificato questa ipotesi con un post che sa di addio, al termine della sfida contro il Bologna.

Ma ad accendere ancora una volta la speranza di tutti i fan della Vecchia Signora, é stata la compagna di CR7, Georgina Rodriguez che, come si può vedere attraverso un video che circola sul web, alla domanda in spagnolo di un curioso che gli chiedeva se Ronaldo restasse alla Juve, ha risposto cosi: "Se queda"che, tradotto in italiano vuol dire: "Resta". Ovviamente non spetterà alla bellissima showgirl l'ultima parola, ma chi meglio di lei può sapere la volontà dell'alieno di Funchal.