Ordine: “Arrivo di Allegri rende ancora più improbabile il trasferimento di Donnarumma alla Juve…”

Il giornalista ha parlato

Franco Ordine, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio 24 nella trasmissione "Tutti convocati" di vari argomenti tra cui la pista Donnarumma- Juventus . Le sue parole: "Se Zhang si ostina a voler fare tutto da solo, ovvero basarsi solo sul prestito che ha ricevuto, credo che ci possano essere dei problemi. Spero per il futuro dei nerazzurri che Zhang si arrenda e ceda al fondo, l'unica salvezza per l'Inter e gli interisti. Marotta è un santo per come rimane nonostante i problemi. Secondo me riuscirà a tenere su la baracca. Quello che non capiscono i tifosi su Twitter è che nel calciomercato non puoi vendere chi vuoi tu al prezzo a cui vuoi venderlo tu. A chi chiede perchè il Milan non abbia mai ceduto Gigio prima, la risposta è che nessuno si è presentato alla porta di Gazidis chiedendo Donnarumma, altrimenti gliel'avrebbero portato con la carrozza. Una fonte molto molto attendibile mi ha raccontato di questa mail scritta da Raiola alla Juventus. L'arrivo di Allegri rende ancora più improbabile il trasferimento di Donnarumma alla Juventus, oltre alla cessione di Szczesny, con quello che guadagna. C'è una sola cosa garantita al limone: Donnarumma giocherà la prima partita dell'Europeo l'11 giugno tecnicamente da disoccupato, per responsabilità diretta del proprio agente. Non esistono top club che hanno urgente bisogno di prendere un portiere".

A proposito di Juventus ha parlato Adrien Rabiot ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Il bicchiere è mezzo pieno perché abbiamo vinto due trofei e siamo qualificati per la Champions. E alla fine non era scontato. Ma è anche mezzo vuoto perché perdere lo scudetto ci pesa molto. È stata una stagione complicata, abbiamo perso punti preziosi contro squadre sulla carta meno forti di noi. Non vanno dimenticate le difficoltà legate al Covid e al calendario infernale, una situazione non facile anche per un allenatore al debutto. Per questo non va sottovalutato il valore dei due trofei vinti. Allegri è un allenatore che con la Juve ha vinto tantissimo, arrivando due volte in finale di Champions. E penso che in più abbia sfruttato questi due anni per osservare al meglio le evoluzioni del calcio. Immagino che arriverà con tanta voglia di far bene. Voglio tornare a vincere lo scudetto, abbiamo la qualità e la squadra per farlo. Voglio le coppe nazionali, a co- minciare dalla supercoppa contro l’Inter: l’occasione per impostare la nostra rivincita".