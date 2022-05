Giannini: “Dybala alla Roma? Sarei contento, ma è difficile”

L'ex capitano della Roma ha parlato in un'intervista ai microfoni di CalcioSyle.it, commentando un possibile futuro giallorosso per la Joya.

redazionejuvenews

Questa è stata l'ultima stagione di Paulo Dybala con la maglia della Juventus. La stagione era iniziata con una trattativa aperta tra la dirigenza e il suo entourage per il suo rinnovo di contratto, che era un scadenza il prossimo 30 giugno. Poi però c'è stato lo stop, dato dalla dirigenza bianconera, che ha deciso unilateralmente di dire addio all'attaccante argentino e lasciarlo andare via a parametro zero a fine stagione. Troppe, per la dirigenza, le incognite dal punto di vista fisico per garantirgli un contratto alle cifre importanti che chiedeva. Una decisione che ha spiazzato i tifosi, che hanno salutato il loro numero 10 con grande affetto, sia nell'ultima allo Stadium contro la Lazio, che nell'ultima di campionato a Firenze.

Da tempo si parla per lui dell'interesse di diversi club, come l'Inter, che con Marotta ha cercato subito il giocatore dopo il mancato rinnovo con i bianconeri. Ma da qualche settimana si parla anche della Roma. La società giallorossa, reduce dal trionfo di mercoledì scorso in Conference League, vorrebbe regalare un grande colpo di mercato a José Mourinho, che potrebbe essere proprio la Joya. Di questo ha parlato ai microfoni di CalcioStyle.it l'ex capitano giallorosso Giuseppe Giannini: "Sarei molto contento, ma onestamente penso che sia un’operazione difficile, stiamo parlando di un giocatore fortissimo, però penso che per prendere questi giocatori sia necessario muoversi in anticipo. Sarebbe il giocatore ideale per fare coppia con Tammy Abraham".

Sempre in un affare che vede coinvolte Roma e Inter, si parla di un possibile passaggio a zero di Mkhitaryan ai nerazzurri, invece di rinnovare con la squadra capitolina: "Non saprei, è un gran giocatore che ha dato molto alla Roma. Ogni professionista sceglie il percorso che vuole fare, in caso di cessione spero che arrivi un giocatore di qualità. Dybala, un nome citato prima, sarebbe la ciliegina sulla torta".