Juventus Under 19 sconfitta dalla Roma in semifinale di Coppa Italia

La squadra della Juventus Primavera termina la stagione ad un passo dalla finale di Coppa Italia, perdendo in semifinale contro la Roma che giocherà l'ultimo atto

redazionejuvenews

La JuventusPrimaveratermina la sua stagione ad un passo dalla finale di CoppaItalia. I bianconeri sono stati infatti sconfitta dalla Roma a Sassuolo, che si è imposta per 2-0 nella semifinale del torneo. Questo il resoconto del match pubblicato sul sito bianconero.

"La lunga stagione della Primavera bianconera si ferma a un passo dall'atto finale: in Semifinale, a Sassuolo, vince la Roma, due a zero, nonostante una buona prova dei bianconeri, puniti da una rete per tempo.

LA GARA

L'inizio della Juve, reduce dalla grande vittoria ai quarti con l'Atalanta, è arrembante. al nono minuto la palla buona è sui piedi di Omic, che da ottima posizione scarica verso la porta, ma trova l'opposizione di un difensore. Otto minuti dopo, bene Savona in progressione, che si conclude con un tiro a lato di poco, e immediatamente a seguire ancora Omic trova Mulazzi, anticipato alla disperata dal portiere giallorosso.

La Juve c'è, la Roma fatica un po' a prendere le misure ai bianconeri, che alla mezz'ora si rendono ancora pericolosi, con la conclusione dal limite di Bonetti, alta di poco e al 33' sono ancora vicini al gol con Hasa che costringe il portiere della Roma a distendersi.

Occhio alla Roma, che ha fatto un grande campionato e non per caso: la squadra di De Rossi alza il baricentro e al 37' suona la sveglia con Cherubini, sul quale la risposta di Senko è da vero fuoriclasse.

Sono le prove generali del gol, che nel recupero del primo tempo porta la firma di Tripi: la sua punizione è perfetta e, nonostante un bel primo tempo bianconero, la Roma va al riposo in vantaggio.

Ripresa: subito Juve a tentare di rimetterla in equilibrio, con una sassata di Nzouango dopo 5 minuti che si stampa sulla traversa; la Roma stavolta non ha intenzione di subire le manovre dei ragazzi di Bonatti e risponde, al 54', con una verticalizzazione di Volpato per Satriano, molto insidiosa, anche se la conclusione è da dimenticare; molto più pericolosa l'iniziativa romanista al 69', con Senko ancora autore di una super parata su Volpato.

Al 77' il raddoppio che chiude la partita: Senko si oppone a Padula, il tap-in di Vicario è letale.

Nonostante un risultato adesso molto indirizzato, il finale è scoppiettante: i giallorossi cercano il gol due volte con Tahirovic e una con Pagano, la Juve ci prova con Strijdonk ma Mastrantonio c'è.

Finisce così. Di nuovo in semifinale, come in Youth League, e di nuovo fra gli applausi, per una bella partita e, soprattutto, una splendida stagione." (Juventus.com)