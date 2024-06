Giannichedda: “Italia? Spero in Chiesa. Su Thiago Motta…”

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Chiesa.

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Io spero in Chiesa. Non ha fatto benissimo, ha avuto un po’ di problemi fisici, ma ha sofferto anche il modulo di gioco. Lui ha voglia di rivalsa e Spalletti può aiutarlo. Mi aspetto da Chiesa un Europeo fatto bene. Deve trascinare lui. Scamacca sta benissimo, ma durante l’Europeo giocatori fisici come lui ne incontrerà altri. Motta lo aspettano tutti, ma dipende anche dai giocatori. Se arrivano i nomi che si sentono, devi puntare per forza allo Scudetto. Certo che se poi arrivano solo un paio di nomi, le prospettive cambiano. Ma sotto esame c’è di sicuro Motta”.