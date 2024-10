Giannichedda: “Contro la Juve ci sarà una Lazio offensiva”

Giuliano Giannichedda, doppio ex della sfida, ha parlato della prossima avversaria della Lazio, prossima avversaria della Juve in campionato

Intervistato per TJ, Giuliano Giannichedda ha parlato della Lazio, prossima avversaria in campionato della Juventus. Ecco le sue parole: “Sarà una partita dura per due motivi: il primo è che la Lazio gioca, ha entusiasmo e vuol far bene contro un top club, il secondo è che la Juventus si presenterà al match con qualche infortunio di troppo. Sono convinto che Thiago Motta farà giocare quelli più in forma e che saranno in condizione. Sarà una Lazio offensiva, con un Dna più europeo per il tipo di intensità che riesce ad esprimere. Non è un caso che i due terzini siano ‘finti’ per il loro modo di giocare, poiché Tavares e Lazzari riescono ad essere degli attaccanti aggiunti. Sicuramente Baroni andrà a Torino per fare una partita offensiva, non credo che andrà a difendersi”.

Giannichedda: “Lazio squadra responsabilizzata”

L’ex calciatore ha proseguito: “Credo poi che la grande forza sia stata quella di perdere dei grandi giocatori e decidere di ricostruire tutto. A mio parere, i giocatori si sono responsabilizzati ancora di più, perché il messaggio doveva essere ‘dobbiamo dare di più’. Non è un caso che Zaccagni, un po’ discontinuo, sia sempre uno dei trascinatori oltre ad essere sempre tra i migliori in campo. Per me la squadra ha capito che è questa la via per restare nelle prime posizioni”.