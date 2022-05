Mokbel: “Pogba vuole una nuova sfida, colloqui con la Juve positivi”

Sami Mokbel giornalista del Daily Mail, ha analizzato il trasferimento di Pogba alla Juventus, con un cenno al futuro.

Sami Mokbel, giornalista del Daily Mail, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dell'affare Pogba. Ecco le sue parole sul possibile trasferimento del francese in bianconero, visto che Madama sembra la squadra più vicina al classe '93: "L'accordo non è ancora chiuso, ma i colloqui con la Juventus sono stati molto positivi. C'è la volontà di tutte le parti di trovare una soluzione. Anche Psg e Real Madrid sono interessate, ma la Juve è in pole position. Il club è fiducioso di poter chiudere presto la trattativa. Penso che dopo cinque anni allo United voglia un'altra sfida. Le cose non sono andate secondo i suoi piani, ma non credo che la sua decisione di tornare al Manchester sia stata un fallimento. E forse con l'arrivo del nuovo manager, è meglio che tutte le parti si separino".

Sulle condizioni del francese, che nelle ultime stagioni ha avuto diversi problemi fisici e non è mai tornato ai livelli del quadriennio con il club piemontese : "Tornerà un calciatore fantastico, campione del mondo con la Francia nel 2018. Tornerà in Italia un giocatore più esperto e una persona più matura. Questa dovrebbe essere una buona notizia per la Juventus. Come dicevo non penso sia un fallimento. Forse entrambi si aspettavano di vincere di più insieme, ma non è accaduto. Il calcio non è mai semplice, il fatto che lo United abbia costantemente cambiato allenatore non ha aiutato".

Sul nuovo progetto in casa Juventus, considerando che Madama ha, almeno per il momento, accantonato la linea verde ed il progetto giovani, prediligendo calciatori già pronti e con esperienza internazionale, per provare a vincere da subito, per evitare una stagione come quella appena conclusa: "Allegri avrà ovviamente una grande estate davanti a sé dopo una stagione difficile. Pogba e Di Maria sono due giocatori molto esperti e aggiungeranno qualità alla squadra".