Giaccherini: “Pensavo che la Juve lottasse per il titolo”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'esonero di Thiago Motta.

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW: “Napoli? Non mi sorprende tanto, anche se non pensavo di vederli davanti all’ultima giornata. Il lavroro di Conte è stato straordinario: ha preso la squadra a 40 punti dall’Inter e la sta portando a vincere. Lui ci ha abituato a questi miracoli, anche nella mia Juve…”.

Sulla Juve

"Pensavo che con il mercato e con un allenatore come Thiago Motta, avremmo visto una Juventus che lottasse per il titolo. Del Piero? Sempre un piacere vederlo, per me è stato campione, riferimento ma anche e soprattutto un grande uomo e capitano. Italiano? Sono un suo estimatore, per il modo in cui giocano le sue squadre ma anche per come si pone con gli addetti ai lavori. Anche alla Fiorentina aveva fatto molto bene, è stato solo sfortunato: i dettagli fanno la differenza nel vincere o perdere le finali. A Bologna quest'anno aveva un compito molto complicato ma è riuscito a fare persino meglio di Thiago Motta".