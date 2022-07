Ghirelli: “Serie C palestra di formazione per i campioni del domani”

Il numero uno della Serie C ha concesso un'intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport, ai quali ha spiegato la sua visione per la Lega Pro

Il Presidente della Serie C Francesco Ghirelli , ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport, ai quali ha presentato le riforme e il cammino per la terza serie italiana.

Presidente Ghirelli, oggi cosa rappresenta la Serie C?

Da qui arriva Ferrieri Caputi, il primo arbitro donna ammessa nella CAN A e B.

"Siamo una palestra di formazione per arbitri, dirigenti e calciatori. Pensate anche alla Cremonese neopromossa in A con i vari Carnesecchi, Fagioli e altri che sono partiti proprio dalla C".