Mercato Juve / Annuncio clamoroso in diretta: “Può arrivare in prestito!”

Quando si parla di Juve, le notizie e le indiscrezioni di mercato non mancano davvero mai. Di giorno in giorno infatti arrivano novità e nuove voci, alcune volte anche abbastanza clamorose . E questo inizia ad essere un periodo molto caldo proprio da questo punto di vista. E' vero, c'è ancora una stagione da portare a termine, ma le società iniziano a muoversi già da ora.

Lo confermano le ultime news di calciomercato che in questi giorni stanno circolando in ambiente Juventus. Da Dybala a Rudiger, da Zaniolo ad altri mille nomi che stanno animando le cronache di mercato relative alla Juve .

In queste ultime ore Sportmediaset ha rivelato alcune grosse indiscrezioni per ben 3 super obiettivi del calciomercato bianconero in particolare: ma andiamo nello specifico <<<