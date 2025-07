Gentile su Chiellini: “E’ alla Juve per tornare a vincere”

Claudio Gentile, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della presenza di Chiellini come dirigente.

Claudio Gentile, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Allegri in rossonero? Dopo tanti anni alla Juventus, ci sta di cambiare aria. Allegri ha conquistato il suo primo scudetto alla guida del Milan e tornare a vincere con i rossoneri penso sia una bellissima sfida per Max. Il valore che manca ora alla Juventus? Vincere come unico pensiero. A noi lo insegnavano in continuazione e alla fine ti entrava dentro. Alla Juventus non servono molte parole, ma soltanto fatti”.

Su Chiellini

"Chiellini alla Juve per vincere? Me lo auguro. Giorgio è stato un mio giocatore ai tempi dell'Under 21: ragazzo per bene, sveglio. Come noi, Chiellini è stato protagonista di molti trionfi in campo e sono convinto che farà la differenza anche in società. Eguagliare Boniperti sarebbe dura per chiunque, ma glielo auguro".