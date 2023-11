Gentile: “Allegri ricorda il Trap. Derby d’Italia importante per la Juve”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Claudio Gentile ha parlato della Juventus e del suo allenatore Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Domenica derby importante per la Juve. I bianconeri vincendo sorpasserebbero l’Inter e aumenterebbero ancora di più consapevolezza e convinzione. Poi ok, pure il pari non sarebbe da buttare, eh… Allegri, che mi ricorda un po’ Trapattoni per la capacità di trovare soluzioni pratiche e vincenti, ha costruito un nuovo muro".