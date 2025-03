Genoa, doppietta per Miretti: “Juve? Non penso al futuro”

Prima doppietta in Serie A per Miretti: le parole del giocatore della Juve in prestito al Genoa al termine della partita contro il Lecce

Miretti si è preso il Genoa. Grazie a una sua doppietta, infatti, la prima in Serie A, i rossoblù hanno battuto 2-1 il Lecce. Al termine della partita il centrocampista italiano ha detto: “Molte mie prestazioni sono state sottovalutate, però cerco di non pensarci troppo, anche qualche fischio mi ha dato la carica per migliorare. Juve? Non penso al futuro, penso ancora al Genoa: ci sono ancora nove partite, non dobbiamo pensare solo alla salvezza perché possiamo puntare ancora più in alto. Malinovskyi? Siamo contenti di avere di nuovo un giocatore come lui, è anche grazie a lui se ho fatto questa doppietta”.

Juve, le parole di Vieira

Al termine della partita l'allenatore del Genoa Vieira parlando del centrocampista italiano, in prestito secco in rossoblù, ha detto: "Già pronto per tornare alla Juve? Lui deve giocare un po' più centrale, capisce bene il gioco, ma per noi era importante farlo giocare a sinistra: è sempre stato positivo lavorando bene, oggi ha fatto questi due gol meritati, può farne molti altri. Deve lavorare con grande intensità, solo lui può decidere dove andare a giocare, dipende da quello che fa in settimana durante gli allenamenti".