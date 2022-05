Genoa-Juve, le curiosità in vista del match di stasera

Alle 21 a Marassi la Juve saranno ospiti dei rossoblù, a caccia di punti per una salvezza ormai quasi impossibile. Le curiosità pre match.

redazionejuvenews

Questa sera alle 21 a Marassi i bianconeri saranno ospiti del Genoa. Ottenuta matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria contro il Venezia, la Vecchia Signora ora in campionato insegue un altro obiettivo: il terzo posto. Il Napoli infatti è a un solo punto di distanza: nelle ultime tre giornate sarà duello fra bianconeri e partenopei. In palio il podio, che vale anche qualche milione di euro in più. Ma mister Allegridovrà anche stare attento gestire le forze. Mercoledì infatti i bianconeri saranno impegnati in una partita che può dare un altro significato alla stagione: la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Il Genoa invece è penultimo, con un piede in Serie B dopo la sconfitta nel derby con la Sampdoria, e proverà a prendersi le ultime chances. Andiamo a vedere le curiosità prima del match, pubblicate sul sito della Juventus.

"MATCHDAY STATION | GENOA-JUVE

La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Genoa e potrebbe registrare più successi di fila contro il Grifone nella competizione per la prima volta dalle sette vittore consecutive tra il 1957 e il 1960. A partire dal 1992, il Genoa ha perso il 67% della gare disputate contro la Juventus in Serie A (4V, 8N), ovvero 24 sulle 36 complessive: più che contro qualsiasi altra squadra nel parziale (23, contro la Roma). Genoa e Juventus non pareggiano al Ferraris in Serie A dall'11 marzo 2012 (0-0 tra Pasquale Marino e Antonio Conte) - da allora tre successi dei rossoblù e sei dei bianconeri (inclusi i due più recenti).

Il Genoa ha incassato tre reti in ciascuna delle ultime due sfide casalinghe contro la Juventus, ma non ha mai subito almeno tre gol per tre match interni di fila contro i bianconeri nel massimo torneo. Dopo il 2-0 della gara d'andata, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata in due gare di fila contro il Genoa in Serie A per la prima volta dal 2015/16 (2-0 all'andata, 1-0 al ritorno)".