Caricola: “Genoa-Juve? Bella sfida. La mia esperienza in bianconero…”

Il tifoso si fa sentire, proverà sicuramente a dare quel qualcosa in più. Il fattore campo dovrà essere molto importante per il Genoa, d'altro canto i bianconeri ti aspettano per poi punirti con cinismo. Anche se ho giocato per quattro anni in bianconero, il mio tifo andrà per i padroni di casa. Spero riusciranno a strappare qualche punto.