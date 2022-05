Damiani: “La Juventus deve trovare il nuovo Pogba in prospettiva”

Oscar Damiani, procuratore, ha analizzato la situazione della Juventus, con un riferimento al prossimo calciomercato.

redazionejuvenews

Oscar Damiani, procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni a RadioBianconera, parlando del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole su Vlahovic, attaccante che nell'ultimo periodo è sembrato in difficoltà, soprattutto dal punto di vista realizzativo, con pochi tiri e poche marcature nelle ultime 4-5 partite: "Se sapessi come si fa a farlo rendere al meglio chiamerei Allegri, ma le ricette non ci sono. Bisogna aspettare. Deve integrarsi in un ambiente e in una squadra diversa. Alla Fiorentina c'era un modo di giocare diverso. Con Italiano giocava molto nella metà campo avversaria. La Juve deve sempre attaccare una difesa con 7-8 giocatori sotto la linea del pallone. Poi c'è la pressione, che è maggiore alla Juventus. E' un campione e tornerà a fare tanti gol."

Sul partner ideale del serbo, visto che Dybala andrà via e al momento non sembra esserci un compagno perfetto per l'ex Partizan: "Quale il miglior compagno per lui? Morata e Vlahovic sono due doppioni. Il migliore è Chiesa ma è infortunato ora. Quando lo recupererai al 100%, ecco che avrai l'uomo ideale. Dybala ormai per me è un grande attaccante che non fa più questo ruolo. E se va via dalla Juve non è una grande perdita."

Sull'acquisto del centrocampista, considerando che il club bianconero dovrà investire sul settore centrale del campo, con un innesto importante, se non due colpi di livello in entrata: "Verratti guadagna troppo per il calcio italiano, Milinkovic-Savic è un giocatore che sa concludere, ha fisicità, se inserito in un organico dove ci sono schemi può essere importante. Ma giocare nella Lazio è una cosa, alla Juve c'è più pressione. Devi avere la forza di vedere in prospettiva il nuovo Pogba. I dirigenti italiani li vogliono già pronti ma non li puoi prendere a certe cifre. Devi avere occhio e scoprire quello che può diventare un campione."