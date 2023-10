Gatti, parla il padre: “Rinnovo epilogo perfetto del suo primo anno alla Juve”

Il difensore della Juventus Federico Gatti ha rinnovato il contratto che lo lega alla Vecchia Signora fino al 2028 . Il padre del giocatore ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport, del risultato e della dimensione raggiunte dal figlio: " Il rinnovo è stato l’epilogo perfetto per il suo primo anno e mezzo juventino . Federico è felicissimo di indossare la maglia bianconera e si confermando giorno dopo giorno all’altezza di un club così importante. Prolungargli il contratto ha testimoniato la grande fiducia, che ripone in lui la Juve. Siamo tutti molto felici e orgogliosi di quello che sta facendo Federico. Sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma più gioca e più fa esperienza. E così continua a migliorare, giorno dopo giorno. Questa è un po’ la costante della sua carriera".

"Pensare che dal Pavarolo in Promozione potesse arrivare a giocare titolare alla Juve era impensabile in tutta sincerità. Nessuno di noi poteva immaginare una scalata del genere. È stato straordinario Fede a crederci sempre, alzando anno dopo anno l’asticella delle sue ambizioni. È appunto uno dei suoi segreti… Federico non si accontenta mai. Appena raggiunge un traguardo se ne pone subito un altro più importante. Fa così da anni e guarda sempre avanti. Non si è mai accontentato del gradino che aveva scalato, è molto severo con se stesso. Non è mai soddisfatto di quello che ha fatto, ma vuole sempre di più. Ha talmente fame e voglia di calcio che trova ogni volta sogni più grandi da realizzare. Questa è la sua forza. C’è ancora tanta strada da fare, il bello deve ancora venire…".