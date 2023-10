Calciomercato, il Napoli bussa alla Juventus per un attaccante

Il Napoli torna a "parlare" con la Juventus. Nonostante non ci siano stati screzi diretti tra la società azzurra e quella bianconera sul passaggio di Cristiano Giuntoli , sarebbe comunque una notizia clamorosa. Secondo quanto riportato da Rai Sport, le necessità della società partenopea avrebbero spinto a chiedere informazioni per un attaccante in forza tra le fila delle squadra di mister Allegri .

Anche il giocatore richiesto è in un certo senso sorprendente: si parlerebbe infatti di un ritorno in azzurro di Arkadiusz Milik. L'infortunio di Victor Osimhen, impegnato successivamente in Coppa D'Africa con la Nigeria, suggerirebbe di inserire un altro elemento in avanti. L'idea sarebbe ricaduta proprio sul centravanti polacco, dato che questi conoscerebbe già l'ambiente. Quest'ultimo però non pare si fosse lasciato al tempo nei migliori dei modi con il vecchio club.