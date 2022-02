Gatti: “Mai smesso di credere in me, orgoglioso della Juventus”

Il nuovo calciatore della Juventus, che rimarrà al Frosinone fino alla fine della stagione, ha postato sul suo profilo Instagram per salutare la sua nuova avventura

redazionejuvenews

La Juventus è stata assoluta protagonista del mercato invernale, che dopo l'immobilismo dei primi 20 giorni, è improvvisamente decollato, con la dirigenza strisciata che ha messo a segno tre grandi colpi: a Torino sono infatti arrivati l'attaccante della Fiorentina Dušan Vlahovic e il centrocampista del Borussia Moenchengladbach Denis Zakaria, che andranno a rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri da subito. Oltre a loro, la dirigenza della Juventus ha messo a segno un altro colpo in prospettiva: si tratta del difensore del Frosinone Federico Gatti, che si sta mettendo in mostra in Serie B con la maglia dei ciociari e che la Juventus ha soffiato a molte concorrenti. Il giocatore finirà la stagione in Serie B con la squadra gialloblu, per poi trasferirsi a giugno alla corte di Madama, per essere valutato in ritiro.

Il giocatore, dopo i giorni che lo hanno visto impegnato in visite mediche e firma, ha trovato il modo di scrivere un lungo post sul suo profilo Instagram, nel quale ha presentato la sua nuova avventura.

"“Credi nei tuoi sogni, non importa quanto possano sembrare impossibili”

Ho sempre creduto in questa frase, anche quando questo sogno sembrava troppo grande e troppo lontano anche solo per immaginarlo. Eppure non ho mai smesso di lottare di fare sacrifici e credere in me stesso! Grazie a questo e grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, oggi posso finalmente dire che:

Sono contentissimo e orgoglioso di aver firmato con un club prestigioso e unico come la Juventus Farò di tutto, dentro e fuori dal campo, per ripagare la fiducia e per onorare questa storica e gloriosa maglia #FinoAllaFine

Ringrazio il direttore Angelozzi e il presidente Stirpe per l’opportunità! Continuerò a dare tutto me stesso per il Frosinone ed i suoi tifosi. Adesso proseguiamo insieme questa stagione con ancora più fame e determinazione per chiudere nel migliore dei modi il campionato".