Gli agenti di Gatti: “La Juve ha dimostrato di credere nel ragazzo”

Gli agenti di Gatti ai microfoni di Tmw

redazionejuvenews

Luca Carnaghi e Dario Paolillo, agenti di Federico Gatti, hanno parlato del nuovo acquisto bianconeroi microfoni di Tmw. Di seguito riportiamo le parole di Carnaghi: "Paolillo? Ci siamo conosciuti quasi tre anni fa e da allora lavoriamo assieme. C’è fiducia reciproca, amicizia e soprattutto lavoro. Assieme stiamo facendo cose incredibili. È un ragazzo con enormi valori umani e subito si è creato un legame speciale. Federico ha la cultura del lavoro e la fame. Ha sempre pedalato più forte degli altri e non ha mai smesso di credere in se stesso. Penso che il segreto sia proprio questo, non smettere mai di inseguire i propri sogni.

Fede ora ha in testa solo il Frosinone, ha una gara importante da vincere col Vicenza. È un ragazzo umile, che guarda sempre domenica dopo domenica". Queste invece le parole di Paolillo: "Il direttore Angelozzi è stato il primo a crederci con convinzione. Già a dicembre ha provato a prendere il ragazzo e alla fine il trasferimento si è realizzato durante il mercato estivo. Sicuramente una società come il Frosinone e un mister come Grosso, sono stati decisivi per la crescita di Federico.

Federico l’abbiamo visto per la prima volta in un’amichevole estiva prima dell’inizio del campionato di serie D col Verbania. In campo ci ha colpito per la sua forza fisica e la sua personalità. Soprattutto fuori dal campo abbiamo conosciuto un ragazzo umile e con un’incredibile fame e voglia di arrivare. Modelli? Per la determinazione con cui difende e per la voglia di non prendere gol fino alla fine, ricorda molto Giorgio Chiellini. Penso però sia giusto che Federico sia semplicemente se stesso e faccia il suo percorso. La Juventus ha dimostrato di credere moltissimo nel ragazzo facendo un investimento importante. Sicuramente rientrerà nel progetto Juve degli anni a venire, ne sono convinto".