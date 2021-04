Gasperini: “Assenza Ronaldo è un problema della Juve. Sul futuro in bianconero…”

Le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta

"Domani non è uno spareggio, semmai lo sarà la finale di Coppa Italia. In finale deve esserci un vincitore per forza, in campionato è importante, ma poi rimangono ancora sette gare e 21 punti disponibili. I punti pesano sempre di più, ma in tutti i modi non sarà una partita definitiva. Ronaldo fuori? È un problema della Juve. Può esserci qualche accorgimento diverso, ma noi pensiamo ad affrontare i bianconeri in ogni caso. Pessina? Sta bene, quest'oggi si è allenato in maniera individuale. Ieri si è aggregato alla squadra, se gioca lo sapremo solo domani. Champions? Non raggiungere la qualificazione sarebbe un pessimo risultato. Per noi arrivare in Champions per il terzo anno di fila sarebbe un traguardo fantastico, per loro è un traguardo minimo.