Palladino: “Gasperini sarebbe l’allenatore ideale per crescere i giovani della Juve”

L'ex giocatore bianconero ha parlato della sua ex squadra

Dopo le due vittorie contro Napoli e Genoa che l'hanno rilanciata in classifica a seguito dei passi falsi con Benevento e Torino, la Juventus domenica scenderà in campo contro l'Atalanta in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per i posti per la prossima Champions League. I bianconeri sono infatti terzi in classifica, ad un punto dal Milan al secondo posto e con un punto di vantaggio proprio sull'Atalanta al quarto. La sfida di domenica sarà quindi un crocevia importante per il proseguo della stagione bianconera, che dopo gli alti e bassi che hanno caratterizzato l'annata, è alla ricerca della stabilità in questa parte finale del campionato.