Ganz: “Solo la Juventus può perdere la Champions”

Maurizio Ganz, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Scudetto con il Milan nel 1999? Fu un’annata incredibile, con un’emozione pazzesca: dovevamo vincere a Perugia e ci siamo riusciti, è stata un’emozione pazzesca”.

Sullo Scudetto con il Napoli

"Sarebbe meritato perché secondo me l'Inter è la squadra più forte. Ci hanno sorpresi tutti, il valore aggiunto è Conte, non c'è dubbio. Ha fatto emergere giocatori incredibili o che magari erano sconosciuti fino a poco fa. Inzaghi ha fatto comunque un anno straordinario e potrà giocarsi un traguardo importante come la Champions League, faccio i complimenti anche a lui. La Juventus andrà in Champions? Questo è un campionato piacevole da vedere, nelle ultime settimane è successo di tutto. Ora solamente la Juventus potrebbe mancare la Champions".