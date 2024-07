Gambelli: “Contento del calciomercato della Juventus”

Riccardo Gambelli, azionista della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del calciomercato.

Riccardo Gambelli, azionista della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “Sono contentissimo del miglioramento nel centrocampo, che era un punto debole negli anni passati. Ho sempre ammirato Thuram da quando giocava a Nizza, lo considero un centrocampista di grande talento. Se arriverà anche Koopmeiners, il nostro centrocampo diventerà ancora più forte. Fagioli al 100% è un’ottima aggiunta. Sto ancora aspettando un’alternativa a Vlahovic in attacco. Anche se non sono preoccupato per l’attacco, lasciare andare via Milik così facilmente potrebbe rivelarsi una mossa azzardata. Cabal sembra essere un buon rinforzo per la fascia sinistra. Non conosco molto Todibo, ma la difesa ha bisogno di essere rafforzata”.