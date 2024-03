Juve, Gambelli: “Eravamo primi e ora siamo terzi. La verità sta nel mezzo”

Intervistato a Radio Bianconera, Riccardo Gambelli ha parlato del cammino della Juventus in campionato. Ecco le sue parole: "È un momento delicato. Eravamo in testa alla classifica e adesso siamo terzi in classifica. La verità sta nel mezzo per me. Io credo che la luce si sia spenta con il pareggio dell'Empoli: per una volta che Allegri doveva fare Allegri, abbiamo cercato il 2-0. Contro il Genoa credo che ci potremo riscattare: non sarà una partita facile, anche perché le squadre si chiudono quando vengono a Torino. Noi abbiamo difficoltà a fare gioco contro queste squadre ed è colpa anche di un centrocampo che fa fatica a verticalizzare e a creare occasioni. Tuttavia sono molto fiducioso per la conquista dei tre punti".