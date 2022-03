Women, Gama, Girelli e Cernoia arrivano a quota 100

Ieri, nella partita pareggiata contro la Roma, le giocatrici bianconere hanno raggiunto le tre cifre nel numero di presenze con la Juventus.

redazionejuvenews

Ieri la Juventus Women ha pareggiato per 1-1 la sfida casalinga contro la Roma, che era un vero e proprio match Scudetto. Le bianconere erano passate in vantaggio nel primo tempo, al minuto 11, grazie a un autogol di Angelica Soffia. Ma nella ripresa la squadra giallorossa non ha mollato e ha trovato il gol del pareggio con Paloma Lazaro al 61'. La Juve così tiene a distanza le capitoline, rimanendo in testa al campionato da sola a quota 41 punti, a più tre sulla Roma che è a 38. Al terzo posto rimane il Sassuolo, che non ha approfittato del pareggio tra le due squadre davanti, perdendo oggi contro l'altra squadra della Capitale, la Lazio per 3-1.

Ma la giornata di ieri, nonostante il risultato e la prestazione non abbiano soddisfatto in pieno le giocatrici e il mister Joe Montemurro, è stata comunque importante e storica per alcune delle ragazze che sono scese in campo. Sara Gama, capitana della squadra, Cristiana Girelli e Valentina Cernoia hanno raggiunto le 100 presenze con la maglia della Juventus. La società ha festeggiato il traguardo delle sue giocatrici con un post su Twitter: " - ' : @SaraGama_ITA, @cristianagire, @ValeCernoia7! Congrats ladies on yet another achievement in ️️ #JuveRoma #Gama100 #Girelli100 #Cernoia100".

La capitana a fine gara ieri ha commentato via Twitter l'esito della gara contro la Roma e il traguardo raggiunto: "Un buon punto che ci mantiene in vetta. Non è arrivata la vittoria per festeggiare il grande onore delle 100 presenze, ma siamo insieme e unite in questo momento e questa è la cosa più importante". Cristiana Girelli su Instagram invece ha scritto: "È un momento sicuramente non facile, dove non riusciamo ad esprimere noi stesse al 100%. Sono certa che lavorando, ritroveremo la fiducia in noi stesse, e torneremo ad essere la squadra che avete sempre visto. Avrei voluto festeggiare un traguardo così prestigioso con una vittoria, ma nulla toglie il valore di queste 100 presenze. Amo questa maglia, amo questi colori e ogni volta che ho la fortuna di poterli indossare è per me un privilegio che sento addosso. 100 volte, GRAZIE. E complimenti anche a @saragama_ita @valentinacernoia compagne di viaggio da tanti anni". Cernoia sempre su Instagram: "100 presenze. Un grande orgoglio raggiungere questo traguardo, lottare per questi colori. Un mezzo sorriso per festeggiarlo, perché l’errore, anche se fa parte dello sport, non sempre è facile accettarlo. Alle mie compagne, al mio staff che mi hanno accompagnata fino a questo momento, grazie!".