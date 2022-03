Women, a Vinovo vince l’equilibrio: è 1-1 tra Juventus e Roma

La squadra femminile bianconera pareggia nel big match tra la prima e la seconda. In vantaggio con un autogol, poi il pareggio su rigore.

redazionejuvenews

La squadra femminile bianconera ha pareggiato la gara casalinga contro la Roma. Andiamo a vedere come è andata con il report del match, pubblicato sul sito web ufficiale della Juventus: "Una Roma più in forma che mai si presenta a Vinovo a meno tre dalle Juventus Women in classifica, con il sogno dell'aggancio. La Juve, dal canto suo, accoglie le avversarie con una oceano di stimoli dentro di sé: ripartire subito dopo la sconfitta con l'Empoli che ha interrotto una striscia positiva di 54 gare in Serie A e scacciare il periodo non brillante. L'approccio delle campionesse d'Italia in carica, schierate da Mister Montemurro con il 4-3-3 - Lenzini, Gama, Sembrant e Boattin davanti a Peyraud-Magnin, Rosucci, Pedersen e Caruso a centrocampo con Girelli, Cernoia e Bonansea davanti - è senz'altro quello sperato. Nei primi minuti la partita la conduce la Juve, ma la prima occasione è della Roma, con una rovesciata di Lazaro stilisticamente perfetta, ma che non inquadra lo specchio della porta. Tre minuti più tardi, all'11', gli sforzi bianconeri vengono premiati: cross di Boattin da sinistra, sponda di Girelli di testa e Soffia, sorpresa dal pallone, mette nella propria porta.

Il migliore inizio possibile, ma sotto di un gol la Roma reagisce subito e alza il suo baricentro. La formazione di Spugna, che conosce molto bene Vinovo, visto il suo passato nel settore giovanile della Juventus, cerca con insistenza il pari: l'occasione migliore è ancora sul destro di Lazaro, che al volo non trova l'incrocio dei pali. Tre minuti più tardi, al 29', a provarci è Serturini: Peyraud-Magnin è attenta e mette in angolo. La Juve si fa rivedere prima dell'intervallo con Cernoia, murata da una provvidenziale chiusura di Greggi, e soprattutto Bonansea. L'azione la inventa, con una splendida giocata, Arianna Caruso, che apparecchia per la numero 11. Il suo destro, da ottima posizione, finisce, però, alto. Si va al riposo con la Juve avanti.

Nel secondo tempo il film della partita non cambia, ma le bianconere faticano a tenere in mano la partita. Ne approfitta, così, la Roma, che aggredisce con continuità e trova il pari con Lazaro al 61'. La gara resta in equilibrio e nonostante i tentativi da una parte e dall'altra - Serturini e Glionna in particolare per la Roma, due volte Bonfantini e soprattutto Boattin su punizione per la Juve - il risultato non cambia più. Un punto per parte e tutto ancora apertissimo".