Galosso: “Tudor è stato vicino due volte al Parma”

Daniele Galosso, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del retroscena di Tudor al Parma.

Daniele Galosso, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Tuttosport: “Le strade del tecnico croato e del club emiliano, infatti, si sono già sfiorate in questa stagione. Per due volte Il curriculum dell’allenatore bianconero ha stazionato a lungo sulla scrivania del presidente Krause, che ha creduto nel progetto Pecchia finché possibile, ma che non ha voluto farsi trovare impreparato di fronte all’eventualità di un addio anticipato al timoniere dell’ultima promozione. Come poi puntualmente accaduto. Così i gialloblù avevano sondato l’alternativa Tudor già a ottobre, all’indomani del pareggio a reti bianche nel derby con il Bologna e alla vigilia di una sosta Nazionali in cui il nuovo tecnico avrebbe potuto lavorare in maniera intensiva su testa e gambe dei giocatori”.

Su Tudor

“Così l’hanno nuovamente valutata nel mese di febbraio, a margine della quarta sconfitta di fila, patita in casa contro la Roma, prima di virare con decisione sul nome di Chivu. Anche perché da Spalato, appunto, era arrivata una chiusura più che un’apertura. Il turning point che, con il senno di poi, ha permesso a Tudor di farsi trovare pronto e libero al momento di un’altra chiamata, quella della “sua” Juventus. Corsi e ricorsi storici, come sosteneva Giambattista Vico, che pure ha trascorso la maggior parte della sua vita a Napoli e non a Parma”. Intanto ecco le parole di Viviani<<<