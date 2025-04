Mercato Juve, colpo dal Liverpool: Giuntoli spiazza tutti

Indiscrezioni molto interessanti riguardanti il calciomercato della Juventus e un colpo che Giuntoli avrebbe messo nel mirino

È già iniziata, in casa Juventus, la programmazione per la stagione che verrà. C’è ancora un bel pezzo da giocare: le ultime sei partite di Serie A, che pesano molto perché dovranno qualificare la squadra alla prossima edizione di Uefa Champions League – la concorrenza è spietata, ma Tudor guida la corsa e venderà cara la pelle – e poi il Mondiale per Club. Anche questa, una vetrina importante da non sottovalutare. Anche perché la Juventus, quest’anno, le vetrine le ha sprecate tutte. Dalla Champions League alla Coppa Italia passando per la Supercoppa Italiana. Ma, dicevamo, in tutto questo che chi è già a lavoro per la prossima stagione. Quindi, chi è già a lavoro sul calciomercato. Sono tante le piste che si stanno ipotizzando in queste settimane, alcune portano anche oltre oceano.

Calciomercato Juventus: Giuntoli punta un giocatore della Premier League

La Juventus guarda anche in Premier League. E, nello specifico, ha messo gli occhi dentro la casa del Liverpool per rinforzare la difesa. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, infatti, avrebbe individuato in Jarell Quansah un possibile obiettivo di calciomercato. Trattasi di un centrale inglese, classe 2003, lasciatosi apprezzare per qualità e duttilità. Possiede, infatti, anche la capacità di adattarsi sulla fascia destra nel ruolo di terzino. Secondo quanto riportato dal portale britannico Caughtoffside.com, il Liverpool non considererebbe Quansah intoccabile e sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte qualora queste si registrassero intorno ai 35 milioni di euro. Ora resta da capire se la dirigenza bianconera deciderà di affondare il colpo in vista della prossima stagione. La situazione nel reparto difensivo, infatti, è tutta in divenire. Se Bremer rappresenta una certezza, gli altri giocatori non sono certi della conferma. In particolar modo Gatti he potrebbe essere sacrificato sul mercato. Uno scenario liquido che messe la Juve nella condizione di guardarsi intorno e, quindi, pintare Quansah. E non è finita qui. In casa Juventus ci sono novità grosse anche rispetto ad Yildiz <<<