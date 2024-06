Gallo: “Gatti è ancora in fase d’ascesa. Mi ricorda Brio”

Pasquale Gallo, agente sportivo, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della stagione di Federico Gatti.

Pasquale Gallo, agente sportivo, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “I calciatori che non cederei sono i seguenti: anzitutto partiamo da Szczesny, il polacco è inamovibile tanto quanto Vlahovic. Senza di loro la Juventus sarebbe arrivata in classifica nella posizione dell’Empoli. Poi io indico Rugani perché fa il suo e ha un ingaggio ridotto. Inoltre penso a Gatti perché è in fase d’ascesa. Se giocasse da centrale puro, sono convinto che potrebbe dare il meglio di sé insieme a qualche leader. Gatti mi ricorda una sorta di Sergio Brio. Poi arrivano i McKennie e i Kostic, giocatori che potrebbero restare a completare la rosa”.