Brio: “Allegri ha fatto un grandissimo lavoro alla Juventus”

In occasione dell'evento organizzato dallo Juventus Club Montevarchi, Sergio Brio ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Non è un momento brillantissimo, ma la Juventus è sempre capace di rialzarsi e questa è sempre stata la forza di questa società e di questa squadra. E' un momento così, ma la squadra rientrerà nell'obiettivo, ovvero la qualificazione alla Champions. Il futuro di Allegri? Sono cose tecniche e non voglio entrare nel merito. Ha fatto un grandissimo lavoro, non scordiamoci che ha avuto un sacco di problemi con Pogba, Fagioli, Vlahovic, Chiesa… Ha 4-5 ragazzi giovani che stanno facendo bene. Non ha avuto un'annata facile o fortunata. Il suo penso lo abbia fatto, la gente purtroppo deve trovare sempre un capro espiatorio. Ma io ripeto, penso che Allegri raggiungerà l'obiettivo. Ovvero la qualificazione Champions".