Chi vincerà la Serie A? Galliani: “Inter, Juve e Milan favorite”

Mancano soltanto 5 giorni all'inizio della prossima Serie A ed è arrivato il momento di fare i primi pronostici: chi vincerà lo scudetto? Tutte le squadre si sono mosse con efficacia sul mercato, concludendo colpi di primissimo livello. L' Inter si è assicurata il ritorno di Lukaku, la Juve Pogba e Di Maria, il Milan un talento come De Ketelaere e la Roma Dybala e Wijnaldum. Sono queste quattro le principali pretendenti al titolo, che al momento partono tutte più o meno sullo stesso livello. A confermare questa teoria ci ha pensato Adriano Galliani , che ai microfoni di Mediaset ha detto: “Da 20 anni lo vincono Inter, Juventus e Milan, non credo che usciremo da questo schema, poi la classifica sarà da dipingere. La Roma farà un grandissimo campionato, il Napoli è una buona squadra, poi ovviamente da tifoso del Milan mi auguro che vincano i rossoneri”.

Ma quindi chi sono le favorite per vincere lo Scudetto? Poterlo dire ora con certezza è impossibile, le dinamiche in ballo sono molteplici e c'è ancora quasi un mese di mercato da affrontare. Ai blocchi di partenza, però, come detto Juve, Inter, Milan e Roma sembrano le favorite. Secondo i bookmakers, in particolare, Inter e Juve sono le più importanti pretendenti al titolo, inseguite dalla squadra di Pioli e poi da quella di Mourinho. Più distanti invece Napoli, Atalanta, Lazio e Fiorentina.

I bianconeri sono quindi dati per favoriti, ma la strada da percorrere per la formazione di Massimiliano Allegri è ancora molto molto lunga. L'amichevole contro l'Atletico Madrid ha dimostrato tutte le problematiche e i limiti della squadra: la difesa va migliorata e serve qualcosa in più in attacco. A cinque giorni dall'inizio del campionato il tecnico bianconero ha ancora un po' di tempo per cercare di sistemare, l'obiettivo è vincere, senza se e senza ma.