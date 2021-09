Cobolli Gigli: “Sempre stato contrario all’acquisto di Ronaldo. Voglio che la Juve..”

L'ex presidente ha parlato

Una battaglia personale, quella di Cobolli Gigli contro l'ex numero 7 bianconero, portata avanti negli anni, e che in molte occasioni ha portato a parlare il dirigente di come l'operazione per portare il portoghese a Torino non fosse giusta per la squadra, anzi: "Sono sempre stato franco: prendere Ronaldo è stato un errore. La cifra pagata non sarebbe mai stata recuperata e così è stato. Quando è entrato, ha dato il suo contributo. E pur restando un grande calciatore, devo essere onesto: prima Ronaldo se ne va dalla Juventus e meglio è per lui e per i bianconeri. Rinnovare Dybala e vendere CR7 in questa ultima settimana di mercato, sarebbe un bene per tutti. Tuttavia, non credo che uno come il portoghese possa essere piazzato sul mercato nel giro di sette giorni. Soprattutto alle cifre che meriterebbe. Pertanto, penso proprio che resterà alla Juventus ancora un altro anno, nella speranza che Allegri lo sappia utilizzare come fatto ad Udine. Ovvero con intelligenza, a partita in corso. Ronaldo stravolge l’attacco dei bianconeri, che invece riesce a fare ottime cose collettivamente, quando gioca senza di lui".