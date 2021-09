News Juve, colpo di scena: Cherubini punta un portiere per gennaio

La Juventus vorrebbe un portiere nel mercato di gennaio . Le recenti prestazioni di Wojiech Szczesny, infatti, non starebbero soddisfacendo il club che questa estate gli aveva dato un'ultima possibilità per rinnovargli la fiducia nel campionato di Serie A corrente facendolo restare a Torino.

Fiducia che per adesso non è stata ripagata. Il polacco ha commesso due errori fatali nella prima gara ufficiale stagionale contro l'Udinese che è costata ai bianconeri un amaro pareggio .

Poi la sconfitta per 0-1 in casa contro l'Empoli. Nel match contro i biancazzurri il portiere non ha comunque brillato, anche se nel gol di Mancuso è praticamente incolpevole. E, come detto, ora la Juventus starebbe lavorando per trovare un sostituto di livello a Szczesny <<<