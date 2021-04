Ravanelli: “Ronaldo ha perso la felicitá di scendere in campo”

L'ex attaccante bianconero ha parlato a Sky

"In questi momento Ronaldo dovrebbe assumersi delle responsabilità da leader, non solo dal punto di vista dei gol, ma come atteggiamento. Anche quando non riesce a fare gol, magari potrebbe parlare alla squadra o dare una pacca sulla ad un giocatore. Da fuori mi sembra un Ronaldo a cui manca il sorriso, non dico che sia demotivato, ma sembra che abbia perso l'allegria e la felicità di scendere in campo".