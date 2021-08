Calciomercato Juventus / Cherubini prova a rubare un giocatore… a Marotta!

Ore bollenti, ore importanti in casa Juve. Dalle parole, ora, si dovrebbe passare ai fatti. Due operazioni potrebbero sbloccarsi in pochi giorni. La prima, è ovviamente quella legata a Locatelli. Ci sarà un altro incontro fra le parti che alla fine troveranno un accordo o almeno questo è quello che tutti sperano. Il calciatore è pronto a tuffarsi nell'esperienza bianconera ma prima servirà l'ok del Sassuolo. Poi, ovviamente, c'è la questione legata a Dybala. Il rinnovo è praticamente ad un passo e anche qui, la firma della Joya, significherà qualcosa di importante.

Si risolverà infatti una questione che va avanti da tempo, forse davvero troppo. E poi, ci sarà spazio per qualche altro colpo. E' in piedi la pista che porta a Pjanic ma i bianconeri - da quello che filtra - non si lasceranno scappare altre occasioni presenti sul mercato. In queste ultime ore, infatti, è uscita fuori anche un'altra voce un po' a sorpresa <<<