Gabbia: “Non dobbiamo pensare alla Juve o alle altre”

Matteo Gabbia, calciatore del Milan, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sulla lotta Scudetto, parlando anche della Vecchia Signora e dei campioni d’Italia uscenti: “Di sicuro l’Inter è una grande squadra, questo è innegabile, ma non mi piace parlare di favoriti. Sono convinto che sarà un campionato divertente e combattuto, ci sono tante squadre forti e sarà una bella lotta. Juve e Napoli? Non ci pensiamo, in questo momento noi come tutti gli altri club siamo focalizzati su noi stessi, cerchiamo di prepararci al meglio e di restare focalizzati, con l’obiettivo di non disperdere energie mentali”.