Juve, accordo raggiunto per il rinnovo di Mattia Perin

Il club bianconero ha trovato l'intesa con l'entourage del portiere per prolungare il suo contratto. Continuerà a essere il vice di Szczesny.

redazionejuvenews

La scorsa settimana si era aperta con la notizia della separazione tra la Juventus e Paulo Dybala. Un evento che ha fatto parlare tutto il mondo del calcio italiano e non solo. Una scelta precisa presa dal club bianconero, che non vedeva più al centro del suo progetto il numero 10 argentino. La Joya quindi dal 1° luglio non sarà più ufficialmente un giocatore della Juventus. Ma quello di Dybala era solo uno dei molti contratti in scadenza al prossimo 30 giugno e la società da tempo sta lavorando agli eventuali rinnovi di questi giocatori. E con uno di questi ha raggiunto l'accordo.

Stiamo parlando di Mattia Perin. Secondo calciomercato.comla scelta del calciatore e della società è quella di andare avanti insieme. Nei prossimi giorni infatti è attesa la firma sul prolungamento del suo contratto. La nuova scadenza dovrebbe essere fissata per il 2024, anche se c'è la possibilità che sia inserita una opzione per una stagione ulteriore con la maglia bianconera. Nei mesi scorsi c'erano stati diversi dubbi sulla sua permanenza, tanto da alimentare voci di mercato. E in effetti qualche manifestazione di interesse alla Juve era arrivata. Invece Perin continuerà ad essere il vice di Szczesny.

Acquistato per 12 milioni di euro dal Genoa nel giugno del 2018, il portiere classe 1992 ha all'attivo 17 presenze con la maglia della Juventus, in cui ha subito 16 gol e ha mantenuto la porta inviolata per ben 8 volte. In questa stagione ha giocato 3 partite in campionato, contro la Sampdoria, il Sassuolo e la Fiorentina, 1 partita in Champions League contro il Malmoe, le tre partite di Coppa Italia sempre contro la Sampdoria e il Sassuolo e la semifinale di andata contro la Fiorentina, oltre alla sfida di Supercoppa italiana contro l'Inter. Si è sempre fatto trovare pronto e ha capito l'importanza del ruolo di secondo. Perin resterà in bianconero.