Fuser: “Vlahovic non è stato messo nelle condizioni giuste”

Diego Fuser, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento deludente di Vlahovic.

Diego Fuser, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “La stagione di Vlahovic? Lo ritengo un giocatore fortissimo e forse quest’anno non è stato messo nelle condizioni giuste per fare bene, è un aspetto del quale bisogna tener conto in fase di giudizio”.

Sulla corsa Champions

“È una corsa avvincente, non so chi la spunterà, probabilmente chi avrà più birra alla fine e chi avrà più voglia di arrivare. È quello che fa la differenza. Chi avrà più fame arriverà prima delle altre. Cosa ne penso di Moise Kean? Mi fa piacere per lui, anche alla Juve si vedeva che le potenzialità non gli mancavano, a Firenze ha trovato tranquillità e continuità di impiego, con esse sono arrivate anche le prestazioni”. Intanto ecco le parole di Leonetti<<<