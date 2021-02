Fuori Arthur e Morata: come cambia la formazione della Juve

TORINO- Subito archiviato il successo di sabato sera sulla Roma, che ha portato la squadra al terzo posto in classifica a discapito proprio dei giallorossi, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa per preparare i prossimi impegni. Prima partita in calendario è quella di questa sera all'”Allianz Stadium” contro l’Inter, valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Andrea Pirlo parte con il vantaggio del 2-1 ottenuto in trasferta all’andata, arrivato per merito della doppietta del solito Cristiano Ronaldo, che ha ribaltato l’illusorio vantaggio nerazzurro firmato dalla rete dell’argentino Lautaro Martinez.

Il tecnico bianconero, dopo la seduta di rifinitura di ieri, sta sciogliendo gli ultimi dubbi sulla formazione che stasera partirà in campo dal primo minuto. Molto difficile vedere dall’inizio Alvaro Morata ed Arthur. Sia lo spagnolo che il brasiliano, infatti, sono stati colpiti da una forte influenza intestinale. Come riferito da Sky Sport, il numero 9 sta cercando di recuperare per accomodarsi almeno in panchina ed entrare sul terreno di gioco all’occorrenza, mentre il numero 5 va verso il forfait e la non convocazione.

Due i giocatori sicuri del posto, come confermato dallo stesso Andrea Pirlo nell’intervista della vigilia concessa ai microfoni di JTV: Gianluigi Buffon e Dejan Kulusevski. Il portierone riprenderà il suo posto tra i pali in sostituzione di Szczesny, mentre il numero 44 svedese rimpiazzerà proprio Morata. Linea difensiva a quattro che dovrebbe essere composta da Danilo ed Alex Sandro sugli esterni, con Demiral e De Ligt a formare invece la coppia centrale. A centrocampo, vista l’indisposizione di Arthur, sarà quindi Rabiot a fare coppia con Bentancur, di rientro dopo la squalifica in campionato, con McKennie e Chiesa (favorito su Bernardeschi) ad agire sulle linee esterne. In avanti, insieme a Kulusevski, ci sarà sicuramente Cristiano Ronaldo. Verso l’esclusione anche Paulo Dybala ed Aaron Ramsey, che hanno però smaltito i rispettivi problemi fisici.