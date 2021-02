Pirlo: “La finale è un obiettivo. Formazione? Buffon e Kulusevski titolari, poi…”

TORINO- Vigilia di Coppa Italia per la Juventus. Il club bianconero ospiterà domani sera l’Inter all'”Allianz Stadium” nel ritorno delle semifinali della competizione. Bianconeri forti del 2-1 dell’andata, arrivato grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che ha ribaltato l’iniziale vantaggio di Lautaro Martinez, e ai quali bastano due risultati su tre per accedere alla finalissima. Ai microfoni di JTV, mister Pirlo ha così presentato la sfida che attende i suoi ragazzi:

SULLA PARTITA- “Dovremo giocare da Juve come stiamo facendo ultimamente. Questa grande sfida ci dà la possibilità di andare in finale, un obiettivo che vogliamo centrare. Sarà una partita dura, ma siamo preparati per affrontarla al meglio”.

SULL’ATTEGGIAMENTO- “Bisogna partire come se fossimo alla pari. Si parte da 0-0, non possiamo rimanere alla vittoria dell’andata, si è azzerato tutto. Dovremo essere aggressivi, sapere quello che vogliamo ed essere concentrati. L’obiettivo è troppo importante per lasciarselo scappare”.

SULL’INTER- “Sono molto organizzati. Conosciamo bene Conte, sappiamo che hanno giocatori molto forti, hanno recuperato Hakimi e Lukaku che sono fondamentali. Dovremo fare attenzione”.

SULLA FORMAZIONE- “Il gruppo sta bene a parte qualche acciacco che valutiamo di giorno in giorno. In porta tornerà Buffon e poi anche Kulusevski giocherà dal primo minuto”.

SULLE ULTIME GARE- “Siamo molto positivi, crediamo in quello che facciamo. Abbiamo obiettivi precisi che vogliamo raggiungere e ci lavoriamo. Le sconfitte ci hanno convinto che abbiamo qualità e che possiamo fare grandi cose. Abbiamo 23 titolari che possono giocare qualsiasi partita“.

SULLA SOLIDITA’ DIFENSIVA- “Siamo molto più compatti, giochiamo da squadra, corriamo l’uno per l’altro, ci aiutiamo in ogni situazione e questo fa fare risultato. Non prendere gol è merito di tutti, il pressing parte dagli attaccanti”.

SULLA STANCHEZZA- “Stiamo bene, naturale ci sia stanchezza fisica e mentale ma lo sapevamo da inizio anno che sarebbe stata lunga e faticosa. Ora siamo in un periodo in cui giocheremo tante partite ravvicinate, ma dobbiamo compattarci, stringerci e cercare di dare il meglio”.